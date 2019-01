(ANSA) – ROMA, 19 GEN – Il Borussia Dortmund batte in trasferta il Lipsia, con un gol al 19′ del belga Witsel, e torna a +6 sul Bayern Monaco che, dopo la vittoria di ieri sera in trasferta sull’Hoffenheim, si era avvicinato pericolosamente al primato nella classifica della Bundesliga. La squadra di Lucien Favre ha sofferto, ma è riuscita a ottenere il massimo nella Red Bull Arena, portandosi a 45 punti, contro i 39 dei rivali bavaresi, campioni in carica. Domani altre due partite della 18/a giornata del campionato tedesco: Norimberga-Hertha Berlino alle 15,30 e Schalke 04-Wolfsburg alle 18.