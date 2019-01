(ANSA) – MILANO, 19 GEN – ”Questa serata dovrà essere un esempio per tutti, una serata in cui si trasmettono i veri valori educativi dello sport”. Il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti commenta così, prima della sfida tra Inter e Sassuolo, l’iniziativa che ha portato a San Siro oltre 11mila bambini dopo la chiusura dello stadio. ”I nostri giovani diventino ambasciatori per il tifo a favore della propria squadra e non contro l’avversario. I ragazzi rappresentano il futuro, ma noi dobbiamo essere da esempio”, le parole di Bussetti a Inter Tv.