(ANSA) – ROMA, 19 GEN – Brutta tegola sul Paris Saint-Germain, che stasera ha strapazzato il Guincamp, seppellendolo sotto una valanga di reti (ben 9). Marco Verratti è stato costretto a lasciare il campo dopo 19′ di gioco al tedesco Draxler, in seguito a un colpo subito nella caviglia sinistra. E’ stato Eboa Eboa a colpire Verratti, facendogli girare la caviglia: le condizioni del giocatore – che è uscito dal campo in lacrime – sono apparse gravi. Verratti è stato trasportato in ospedale per accertamenti. In conferenza stampa l’allenatore del PSG, il tedesco Thomas Tuchel, si è detto “addolorato” e “intristito” per l’infortunio a Verratti. Anche in relazione al fatto che la Champions si avvicina e il PSG è già in emergenza nel settore nevralgico del campo. A questo punto, l’infortunio a Verratti potrebbe bloccare l’esodo di Rabiot.