(ANSA) – MILANO, 19 GEN – Il 2019 in campionato per l’Inter di Luciano Spalletti comincia con uno 0-0 contro il Sassuolo. Un pareggio che non accontenta il tecnico. “È stata una partita complicata. Loro hanno giocato una buona gara, noi abbiamo perso troppi palloni, li abbiamo ridati. Non abbiamo evidenziato la differenza di qualità tra le due squadre. Icardi? E’ stato assecondato poco dalla squadra, ma si è mosso anche poco, perché qualche occasione l’abbiamo creata”. Soddisfatto della prestazione l’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi. “Abbiamo fatto una buonissima partita perché abbiamo calciatori di qualità – le parole del tecnico – Ci siamo ritrovati non tanto nel gioco, quanto nella voglia di lottare su tutti i palloni e soffrire perché fa parte del calcio. Sono soddisfatto di avere anche trovato giocatori importanti sul piano fisico”.