(ANSA) – ROMA, 20 GEN – Lo spagnolo Rafa Nadal, n.2 del tennis mondiale, ha raggiunto i quarti di finale dell’Australian Open battendo col netto punteggio di 6-0, 6-1, 7-6 il ceco Tomas Berdych, numero 57 Atp. Nadal, che non ha ancora perso un set nel primo slam della stagione, affronterà ora il giovane statunitense Frances Tiafoe (n.39 Atp), il quale ha eliminato in quattro set il bulgaro Grigor Dimitrov (n.21 Atp), col punteggio di 7-5, 7-6, 6-7, 7-5 in tre ore e mezza di gioco. Nel torneo femminile è stata eliminata a sorpresa la tedesca Angelique Kerber, n.2 al mondo, che ha ceduto nettamente alla statunitense Danielle Rose Collins, n.35 Wta, impostasi 6-0, 6-2. E uscita di scena anche Maria Sharapova, sconfitta in tre set dall’australiana Ashleigh Barty (n.15 Wta) col punteggio di 4-6, 6-1, 6-4. Ai quarti la Barty affronterà la ceca Petra Kvitova (n.8), la quale la eliminato in due set (6-2, 6-1) la 17enne statunitense Amanda Anisimova.