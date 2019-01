(ANSA) – WENGEN (SVIZZERA), 20 GEN – C’è un francese al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di coppa del mondo di Wengen, il giovane talento Clement Noel, col tempo di 53.80. Seguono l’austriaco Manuel Feller in 54.22 ed il norvegese Henrik Kristoffersen in 54.52. Solo quinto in 54.71 l’asso austriaco Marcel Hirscher in 54.71, visibilmente scontento della sua prestazione. Miglior azzurro e’ il trentino stefano Gross, settimo in 54.81. Dopo la prova dei primi trenta migliori atleti, ci sono al momento Manfred Moelgg 12/o in 55.21 ed un buon Giuliano Razzoli, con il pettorale 30, 18/o in 55.57.