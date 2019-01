(ANSA) – ROMA, 20 GEN – “Caro governatore Luca Zaia, grazie per la sua lunga e appassionata lettera ai cittadini del Sud. E’ il segno di una presa di coscienza: non si può chiedere l’autonomia rafforzata per un territorio togliendo la parola a tutti gli altri. Ma ci eravamo illusi che ci avrebbe detto e documentato di più”. Inizia così una lunga lettera della senatrice M5s Paola Nugnes in risposta ad una lettera aperta che Zaia, tre giorni fa, ha indirizzato ai cittadini del Sud sul tema dell’autonomia differenziata. Nugnes lamenta mancanza di informazione su una proposta che, sottolinea: “state elaborando alquanto segretamente” e di cui “il Parlamento dovrà prendere solo atto”. “Si rivolge ad un Sud – prosegue – che Lei dice “non ha mai avuto diritto di parola”, diritto che mi sembra Lei non sia però disposto a dargli, non aprendo alla discussione sulle autonomie e accelerando inspiegabilmente i tempi di una questione così importante per il paese”.