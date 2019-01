(ANSA) – ROMA, 20 GEN – “Siamo ancora in zona Sar ma nessuno si è ancora assunto il coordinamento dell’operazione”. Lo dicono all’ANSA gli attivisti di Sea Watch che ieri hanno messo in salvo 47 migranti – tra cui 8 minori non accompagnati – soccorsi su un gommone a 50 miglia al largo delle coste libiche. “Chiediamo istruzioni e restiamo in attesa – continuano -. Siamo stati rimandati ai libici che però non rispondono. Non c’è modo di parlare con loro, non rispondono neanche al telefono”. “Il meteo purtroppo è in peggioramento. Noi restiamo sempre in attesa di istruzioni – continua l’equipaggio -. I ragazzi sono in buona salute – spiegano i volontari -, ieri hanno ricevuto la prima assistenza medica”.