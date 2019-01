(ANSA) – MILANO, 20 GEN – In procinto di trasferirsi al Chelsea, Gonzalo Higuain non è stato inserito fra i convocati del Milan per la trasferta di domani con il Genoa. In mattinata l’argentino si è allenato regolarmente con la squadra ma, come poteva essere prevedibile, Rino Gattuso ha deciso di non convocarlo per una partita che dovrà affrontare senza gli squalificati Alessio Romagnoli, Davide Calabria e Franck Kessie. In compenso il Milan recupera Suso, che era squalificato in Supercoppa italiana.