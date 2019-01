(ANSA) – WENGEN (SVIZZERA), 20 GEN – Il giovane talento francese Clement Noel – 21 anni e primo successo in carriera – in 1.45.40 ha vinto il difficilissimo slalom speciale di cdm di Wengen davanti agli austriaci Manuel Feller in 1.45.48 e Marcel Hirscher in 1.45.50. Per l’Italia ci sono Stefano Gross 9/o in 1.46.93, Manfred Moelgg 12/o in 1.47.05 e Giuliano Razzoli 15/o in 1.47.65.