(ANSA) – MILANO, 20 GEN – “Questa situazione in questo periodo non ci ha aiutato”. Alla terza domanda su Gonzalo Higuain, Rino Gattuso ha chiuso così il discorso alla vigilia della sfida del Milan con il Genoa: “La rifinitura è stato uno dei più brutti allenamenti della mia gestione. Le chiacchiere vanno messe da parte, è una squadra preoccupata. Ho parlato con Higuain. Poi parlerà Leonardo. Stiamo aspettando. Per andare alla guerra serve gente pronta a livello fisico e mentale, lui ora non lo è. Piatek? Ora penso alla gara di domani”.