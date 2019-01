(ANSA) – ROMA, 20 GEN – Jorge Lorenzo si è fratturato lo scafoide della mano sinistra mentre si allenava in Italia e domani sarà operato a Barcellona. La notizia, contenuta in un tweet del Team Repsol Honda con cui lo spagnolo correrà il prossimo mondiale MotoGp, fa chiarezza sulla sua presenza – ieri – presso il pronto soccorso della clinica Pederzoli di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Lorenzo era arrivato nel pomeriggio in compagnia di due persone, un uomo ed una donna, lamentando dolore alla mano e trattenendosi un paio d’ore. Secondo la stampa spagnola il pilota Honda si è infortunato durante un allenamento su una pista sterrata, vicino Verona. Il maiorchino aveva subito un intervento al polso sinistro lo scorso 23 ottobre, per riparare i danni ad un legamento, conseguenza della caduta durante le libere del Gp in Thailandia. Solo dopo l’intervento di domani si capiranno i tempi di recupero e se Lorenzo potrà essere al via dei prossimi test, previsti dal 6-8 febbraio a Sepang.