(ANSA) – ROMA, 20 GEN – Cagliari ed Empoli hanno pareggiato 2-2 in uno dei posticipi della 20/a giornata del campionato di serie A. Un pari che serve poco, vista la non brillante posizione di classifica di entrambe le squadre. Ha aperto le marcature il Cagliari al 36′ del primo tempo con un bel colpo di testa di Pavoletti. Ma la reazione dei toscani ha sorpreso i padrini di casa. Al 25′ della ripresa Di Lorenzo ha pareggiato e nove minuti dopo Zajc ha ribaltato il risultato. Merito di Farias, in gol al 46′ per il 2-2 definitivo, se il Cagliari ha comunque conservato un punto. L’Empoli ha comunque interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive.