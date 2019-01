(ANSA) – ROMA, 20 GEN – “Il Napoli ha fatto meglio di noi e ha meritato di vincere, ma devo dire una cosa. Callejon che si ferma e cerca l’avversario è stato più furbo di noi. Non so se era fallo, ma l’ammonizione non c’era. Anche sulla seconda ammonizione Acerbi colpisce la palla e non era fallo. Mi dispiace perché eravamo sul 2-1 e mancavano 25 minuti”. L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi parla della sconfitta a Napoli centrando l’attenzione sui presunti torti arbitrali patiti dai suoi. “Acerbi colpisce il pallone, poi forse anche l’avversario – dice ancora -. Sono episodi e ultimamente ci vanno sempre male. Siamo stati sfortunati con l’arbitro, ma il Napoli ha meritato la vittoria. Nel primo tempo abbiamo giocato male, il Napoli ha fatto meglio ed è andato in vantaggio. 11 contro 11 ce la saremmo giocata, oggi abbiamo l’amaro in bocca”. Come mai ha sostituito Milinkovic-Savic con Patric? “Avevamo Milinkovic-Savic già ammonito: la prossima domenica avremo delle defezioni, e ho pensato anche alla partita con la Juve”.