(ANSA) – ROMA, 20 GEN – “Il campionato è molto importante. Abbiamo una rosa tale da gestire benissimo tutte e tre le competizioni e questi giocatori lo stanno dimostrando. Avevamo parecchie assenze, eppure sembrava non mancasse nessuno”. Al termine della partita vinta contro la Lazio, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti elogia i suoi. “Oggi abbiamo fatto molto bene – insiste Ancelotti -, soprattutto nel primo tempo. Ci sono stati anche momenti di difficoltà che potevamo gestire meglio, ma abbiamo mostrato grande qualità”. Poi qualche considerazione su Milik: “può migliorare solo con la continuità che ha in questo momento – sottolinea -. E’ stato fermo per un po’, era inevitabile aspettarlo un po’, ora il suo rendimento è di altissimo livello. A livello fisico abbiamo fatto lavori di reattività per lui, per dargli forza nelle gambe. Quando un giocatore resta fuori 2 anni è normale che all’inizio non trovi i tempi d’attacco, serviva tempo e pazienza”. Elogi anche per Fabian Ruiz: “è veramente un grande centrocampista, moderno”.