(ANSA) NAPOLI, 20 GEN – “Voglio ringraziare un napoletano doc come il dottor Sandulli, lo ringraziamo e gli dedichiamo questa vittoria”. lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in una breve incursione in sala stampa alo stadio San Paolo dopo Napoli Lazio, riferendosi al presidente della Corte d’Appello Federale che ha respinto il ricorso per la squalifica di Koulibaly. “Abbiamo fatto – ha aggiunto De Laurentiis – una bella partita, dimostrando che anche con quattro assenze importanti la squadra sa giocare in modo straordinario. Abbiamo preso 5 pali”.