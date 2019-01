(ANSA) – FIRENZE, 21 GEN – Nel corso di una lite per motivi economici avrebbe aggredito il suo datore di lavoro, un 39enne cinese, colpendolo ripetutamente con una mannaia al petto e alle braccia. Per questo un uomo, 41 anni, anche lui originario della Cina, senza permesso di soggiorno, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri. Tentato omicidio il reato contestato. L’aggressione è avvenuta ieri sera lungo la via Chiantigiana a Lastra a Signa (Firenze). L’imprenditore, soccorso dai sanitari del 118, al momento si trova ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio per le ferite riportate. Non sarebbe in pericolo di vita. Il 41enne è stato rintracciato nella nottata dai carabinieri mentre camminava lungo una via secondaria a Ginestra Fiorentina, in direzione Montelupo. Aveva con sé il passaporto e non è escluso che stesse pensando di lasciare l’Italia. La mannaia usata per l’aggressione, lunga 30 centimetri, è stata recuperata in un corso d’acqua della zona. (ANSA).