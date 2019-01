(ANSA) – MILANO, 21 GEN – Wanda Nara ora apre al rinnovo di Mauro Icardi con l’Inter. La moglie-agente del capitano nerazzurro manda messaggi di apertura verso la società nel suo ruolo di opinionista a Tiki Taka. ”C’è piena disponibilità a restare a lungo all’Inter – le sue parole nella notte durante la trasmissione su Canale 5 – Ho ricevuto segnali positivi, spero che possa essere una settimana importante: il mio telefono è acceso, per me il rinnovo si farà al cento per cento anche se non ho ancora parlato con nessuno”.