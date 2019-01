(ANSA) – ROMA, 21 GEN – Il sogno è realtà. Alvaro Ortiz vince l’America Latina Amateur Championship (andato in scena in Repubblica Dominicana) e stacca il pass per il Masters di Augusta (11-14 aprile in Georgia, America). Da Guadalajara agli Stati Uniti al fianco di big mondiali come Tiger Woods. Una storia incredibile quella di Ortiz, 23enne laureato in economia aziendale. Il classe 1995 sarà il primo giocatore, dal 1979 (l’ultimo a riuscirci fu Victor Regalado), a rappresentare il Messico nel Major più affascinante della storia del golf. “E’ una gioia incredibile – le dichiarazioni di Ortiz -, sarà un onore vedere la bandiera del mio paese al Masters di Augusta. Non riesco a crederci, ho realizzato uno dei grandi sogni della mia carriera sportiva”.