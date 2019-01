(ANSA) – PARIGI, 21 GEN – Il presidente Emmanuel Macron riflette sulla possibilità di incontrare i gilet gialli: è quanto scrive oggi Le Parisien, citando fonti dell’Eliseo. “Per il momento, non lo escludiamo. Sin dall’inizio ci siamo sempre detti che non escludevamo nulla”, afferma una fonte vicina al presidente, che per lungo tempo ha evitato di incontrare le casacche gialle, ricevute invece dal primo ministro Edouard Philippe. Il 15 gennaio scorso, Macron ha lanciato un grande dibattito nazionale per sedare le proteste della classe media. In meno di 5 giorni, ha già dibattuto con oltre 1000 sindaci incontrati in provincia. Una ‘maratona’ che intende continuare nei prossimi giorni e settimane. Anche perché l’iniziativa sembra portare i suoi frutti. La popolarità del capo dello Stato ha ripreso colore, con una progressione di 4 punti, al 27%, secondo uno studio Ifop. E secondo un altro sondaggio realizzato dallo stesso istituto La République En Marche guadagna 5 punti in vista delle europee di maggio (al 23%).