(ANSA) – ROMA, 21 GEN – Il centrocampista Julian Weigl è sempre in cima ai pensieri di Thomas Tuchel. L’allenatore tedesco del PSG, parlando ai microfoni di RMC Sport, ha ammesso che Weigl è stato un “suo giocatore ai tempi dell’esperienza sulla panchina del Borussia Dortmund e che adesso è un obiettivo per rinforzare il centrocampo”. La squadra parigina, oltre a essere rimasta orfana di Rabiot – ormai fuori rosa e in procinto di lasciare la Francia – ha perso Marco Verratti sabato sera, nella sfida vinta per 9-0 contro il Guincamp. Resta in piedi anche l’ipotesi Frenkie De Jong, il talentino olandese che fa gola a parecchi club di tutta Europa, Barcellona compreso. La situazione, in riva alla Senna, è molto fluida.