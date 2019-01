(ANSA) – PARIGI, 21 GEN – “Non sono entrato all’Eliseo con un’effrazione. Ho partecipato a una campagna elettorale. Mi hanno assunto sulla sola base delle mie competenze e del mio savoir-faire”: lo ha detto Alexandre Benalla, l’ex fedelissimo del presidente francese Emmanuel Macron, nel corso di una nuova audizione cominciata nel primo pomeriggio presso la commissione d’inchiesta del Senato. “In sei mesi – ha deplorato l’ex bodyguard e uomo tuttofare di Macron – sono riusciti a fare di me un personaggio losco, diabolico, infrequentabile”. Davanti ai senatori riuniti a Parigi, ha tuttavia riconosciuto di aver commesso “un certo numero di errori”. Ma “non ho mentito”, ha assicurato, tornando a difendersi sulla controversa questione dei passaporti diplomatici in suo possesso anche dopo essere stato licenziato dall’Eliseo per lo scandalo legato alle violenze in Place de la Contrescarpe.