(ANSA) – DAKAR, 21 GEN – Il Site, il sito di monitoraggio dell’estremismo islamico sul web, ha indicato che il ramo di al Qaida che opera in Mali ha rivendicato l’attacco sferrato ieri contro un compound dell’Onu a Aguelhoc, nel nord del Paese, in cui 10 caschi blu sono rimasti uccisi e 25 feriti. Stando sempre al Site, l’attacco è stato compiuto in risposta alla decisione del Ciad di rinnovare le sue relazioni diplomatiche con Israele. La base colpita, ad Aguelhoc, ospita infatti i peacekeeper del Ciad.