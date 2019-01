(ANSA) – ROMA, 21 GEN – “Guardiamo al momento che stiamo vivendo: la gente merita una persona che davvero combatta per loro e che metta i loro interessi davanti ai propri interessi”: e’ il primo affondo contro Donald Trump della candidata democratica alle presidenziali del 2020 Kamala Harris, che ha annunciato la sua corsa per la Casa Bianca in un video. Harris si e’ detta quindi “assolutamente certa” che gli Stati Uniti sono pronti per un presidente donna e di origini asiatiche e afroamericane: “Dobbiamo dare piu’ credito all’opinione pubblica americana. Le persone in un leader guardano piu’ al senso di comunanza, alle caratteristiche comuni che non al genere o alla razza”.