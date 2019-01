(ANSA) – ROMA, 21 GEN – Sedici migranti su tre diversi gommoni sono stati intercettati dalle autorità britanniche dopo che avevano attraversato il Canale della Manica domenica mattina, mentre crescono i timori che più persone cercheranno di raggiungere il Regno Unito allo stesso modo questa settimana. Lo riporta il Telegraph. Due dei gommoni sono sbarcati sulla costa del Kent, con un totale di otto uomini che si sono presentati come iraniani o iracheni. Una terza barca, con a bordo otto uomini, è stata intercettata in direzione di Dover e scortata nel porto. Tutte le sedici persone sono state trasferite ai funzionari dell’immigrazione per un colloquio.