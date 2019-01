(ANSA) – LONDRA, 21 GEN – La premier britannica Theresa May si è impegnata a eliminare il pagamento della tariffa prevista per i cittadini di Paesi Ue residenti nel Regno Unito chiamati a registrarsi per ottenere lo status speciale destinato a garantire il mantenimento dei diritti attuali dopo la Brexit. La novità consiste nel fatto che, secondo l’impegno preso oggi da May alla Camera dei Comuni nella dichiarazione con cui ha avviato il dibattito su un piano B sulla Brexit, la procedura adesso sarà gratis. Una decisione a cui anche il leader dell’opposizione laburista, Jeremy Corbyn, ha plaudito.