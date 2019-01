CARACAS – Il Cile, si conferma territorio fertile per le selezioni vinotinto Under 20. Per la terza volta nella sua storia vince due gare consecutive nel paese australe. I precedenti risalgono alle edizioni che si sono svolte a Concepción nel 1974 (vittorie 2-0 contro Colombia e 2-1 contro l’Uruguay), Iquique-La Serena 1997 (successi contro 4-3 contro il Cile e 1-0) e in questa edizione dove le vittime sono state Colombia (1-0) ed i padroni di casa 2-1 (Jesús Vargas e Jorge Yriarte).

“Il bilancio é positivo!. Due gare disputate e sei punti sono un passo importante verso il nostro primo obiettivo: l’esagonale. Con un inizio cosí, ampliamo le nostre possibilità di continuare a lavorare e lottare per il posto più alto” ha dichiarato Dudamel dopo la gara contro la roja.

Oggi, alle 18:30, nello stadio El Teniente la nazionale venezuelana sfiderà i pari età del Brasile. I precedenti tra verdeoro e creoli non sono positivi per la nazionale della terra di Bolívar con due pareggi e 11 sconfitte.

Ma, per dare una svolta alla storia e continuare a sognare in questa edizione del Torneo Juventud de América, la vinotinto ha a disposizione 90 minuti durante i quali può accadere di tutto. Una vittoria contro i verdeoro qualificherebbe i creoli all’esagonale finale, mentre per i brasiliani sarebbe catastrofico.

Per il match contro il Brasile, mister Rafael Dudamel, avrà nuovamente a disposizione il difensore Miguel Navarro che era stato espulso nella gara d’esordio contro la Colombia.

Oltre alla gara tra verdeoro e creoli, oggi alle 16:10, é in programma a Rancagua l’incontro Colombia-Bolivia.

Probabili formazioni

Brasile: Phelipe; Emerson, Vitao, Walce, Carlos Augusto; Luan, Gabriel Menino, Marcos Antonio; Rodrygo, Lincoln e Marquinos Cipriano. CT. Carlos Amadeu.

Venezuela: Carlos Olses; Pablo Bonilla, Ignacio Anzola, Christian Makoun, Riki Magana; Cristian Casseres, Rommell Ibarra, Jorge Yriarte; Jesús Vargas, Jan Carlos e Samuel Sosa. CT. Rafael Dudamel.

(di Fioravante De Simone)