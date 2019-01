(ANSA) – PARMA, 21 GEN – Sarà Parma a ospitare il prossimo mese di settembre il Girone Europa-Africa di baseball per accedere alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sei Nazionali, cinque europee e un’africana, si affronteranno sul diamante dello stadio ‘Nino Cavalli’ di Parma dal 18 al 22 settembre. A organizzare l’evento sarà il Comune di Parma insieme alla società di baseball locale Parma Clima e si inserisce nell’ambito delle manifestazioni per Parma 2020, città capitale italiana della cultura. “Un’altra occasione per dimostrare come Parma sia in grado di avviare metodi di collaborazioni efficaci tra pubblico e privato – ha commentato il sindaco Federico Pizzarotti -. Ci siamo impegnati per migliorare i nostri impianti sportivi e ne è valsa la pena visto che siamo stati scelti anche per l’attenzione che diamo in questo ambito”.