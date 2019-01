(ANSA) – VARSAVIA, 21 GEN – La madre dell’assassino del sindaco di Danzica Pawel Adamowicz chiede perdono alla famiglia della vittima per il tragico gesto compiuto da suo figlio. In un’intervista pubblicata oggi dal quotidiano Gazeta Wyborcza, Jolanta Wilmont, madre di Stefan, afferma: “Chiedo molte scuse per mio figlio. Vorrei tanto che il tempo tornasse indietro… Chiedo perdono a voi tutti”. La donna spiega anche perché avesse avvertito la polizia, prima che il ventisettenne, da cinque anni in carcere fino a dicembre scorso, fosse rimesso in libertà: “Mi aveva spaventata durante una visita in carcere, dicendo di voler compiere un gesto molto spettacolare, per vendicarsi contro il potere che lo aveva condannato”. Adamowicz è stato pugnalato durante una manifestazione di beneficenza dal giovane che voleva vendicarsi con il partito di “Piattaforma civica” (ex partito del primo cittadino) delle angherie subite in carcere.