CARACAS- Juan Pablo Olalquiaga informó que la recuperación del sector industrial demanda una inversión estimada de 20 mil millones de dólares, dato que dio a conocer el presidente de Conindustria al presentar ante el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el proyecto que elaboró el sector que se llama: Hacia una Venezuela Industrializada.

Explicó que esos recursos se podrían desembolsar a través de créditos fiscales al igual que la deuda que mantiene el sector con los proveedores internacionales que alcanza a 12 mil millones de dólares. De igual forma se realizó un planteamiento en esta reunión sobre el establecimiento de inversiones extranjeras que instalen en Venezuela unas 30 mil empresas industriales.

El tema principal es que la manufactura en Venezuela, se recupere no solo en términos de su participación en el PIB, también en la balanza comercial con una representación importante y así no depender solo del petróleo sino tener otros ingresos de otras exportaciones de alto valor agregado que completen el paquete de exportaciones del país.

También se planteó la recuperación de las industrias y empresas que no están produciendo y que están en manos del estado como Sidor y Venevidrio colaborando e invirtiendo para recuperarlas entre dos a cinco años aproximadamente. A su vez reactivar todas las empresas que no están produciendo pero tienen la capacidad, debido a las limitaciones de las políticas públicas erradas. Conindustria representa actualmente a unas 2.500 industrias en el país.

Olalquiaga explicó que en la redacción del Plan País han colaborado destacadas personalidades, universidades y economistas venezolanos y en el cual no solo se ha trabajado en la recuperación de los sectores productivos, en la estabilización macroeconómica del país sino también en los sectores de producción: de banca, salud y alimentación, puntualizó.

Gobierno es responsable de resultados económicos

María Carolina Uzcátegui, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, aseguró que en 2019 se empeorará la crisis económica con altísimos niveles de hiperinflación, habiendo cada vez menos productos en la calle, acrecentando como hace el gobierno el circulante, por eso la inflación lleva el ritmo que lleva y sigue creciendo.

Al tocar el tema del nuevo fenómeno conocido como dolarización espontánea, recalcó Uzcategui, que se debe a la pérdida de confianza en el bolívar. “Estamos viviendo ese ciclo de desconfianza en nuestra moneda y es hacía donde debían estar enfocadas las políticas económicas en el rescate de la confianza”.

La presidenta de Consecomercio considera que el encaje bancario dificulta al empresariado la capacidad de reponer inventarios. Cada vez los negocios tienen menos productos, aunado a que la gente no puede comprar. No tener qué vender, gente que no puede comprar, más impuestos, más inflación, es muy difícil continuar en pie un negocio. “El único responsable de los resultados económicos es el gobierno”, aseveró.