CARACAS – Stalin González, vicepresidente de la Asamblea Nacional, recordó a los venezolanos, movilizarse este miércoles 23 de enero en rechazo a la “usurpación de la Presidencia de la República” por parte de Nicolás Maduro.

El calificativo contra Maduro como “usurpador”, fue determinado por al AN a propósito de la juramentación ilegal que hiciera el TSJ el pasado 10 de enero, cuando proclamó a Maduro como presidente de Venezuela, así por adelantar un marco jurídico para transferirle competencias del Ejecutivo al Legislativo.

Stalin quien hizo un llamado a participar en las calles, precisó que son 10 puntos de salida en Caracas, aunque solo nombró nueve: Unicentro El Marqués y Centro Comercial Millenium (municipio Sucre), Torre Exxa (municipio Chacao), Plaza las Américas y Santa Fé (municipio Baruta), Puente Nueva Granada, Avenida Victoria, Cotiza y Plaza Madariaga (municipio Libertador).

Anunció que el 23 de enero se realizarán más de 45 cabildos en todo el país y dijo que los detalles y destino final de la manifestación se darán a conocer este martes.

Por su parte, Juan Guidó, presidente de la Asamblea Nacional, señaló que el 22 de enero, sesionarán para discutir el primer estatuto sobre Ley de Transición, el cual ha sido desarrollado por la comisión para la defensa de la Constitución, la cual trabaja en este anteproyecto que busca consolidar las bases para provocar el “cese de usurpación” y la instalación de un Gobierno de transición.

No va a pasar nada

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), también convocó a una movilización el próximo 23 de enero, pero para el oficialismo la consigna es “mostrarle al mundo que no se volverá a traicionar al pueblo”.

Según Cabello, la oposición solo convoca a manifestaciones el 23 de enero cuando quiere convocar a la violencia y criticó que Guidó y la AN hicieran un evento el mismo día.

Para el partidario del Psuv, “ese día no va a pasar nada, nada, nada (…) No va a pasar nada por falta de coherencia política de la derecha y no va a pasar nada por la conciencia del pueblo de Venezuela (…) El pueblo quiere paz y tranquilidad”, sentenció.