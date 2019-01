(ANSA) – ROMA, 21 GEN – Barcellona e Sassuolo hanno raggiunto un accordo per l’acquisizione/cessione a titolo di prestito di Kevin-Prince Boateng. L’accordo, spiega una nota sul sito del club italiano, prevede un diritto di opzione a favore del Barcellona per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore per l’importo di euro 8 milioni di euro. Nella nota i due club danno il benvenuto ed il saluto con un grande ringraziamento a Kevin-Prince Boateng per la professionalità dimostrata, nella circostanza ed in questi mesi.