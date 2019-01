ROMA. – Prima lo sbarco a Maranello nella Ferrari Driver Accademy, poi la soddisfazione di battere Sebastian Vettel in una gara esibizione, la Race of Champions in Messico. Chiude un week-end da incorniciare già nel cassetto dei ricordi Mick Schumacher che, a poche ore dall’entrata ufficiale nel vivaio della Rossa, dà spettacolo sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez contribuendo al buon piazzamento del team Germania e superando il quattro volte campione del mondo che anche quest’anno proverà a riportare alla Ferrari il Mondiale di Formula 1.

Ad abbracciare il celebre ‘figlio di’ che nel 2019 correrà nel campionato di Formula 2 con il team Prema, è lo stesso Vettel ricordando quando nell’ormai consueta corsa evento di gennaio correva insieme a papà Schumi: ”Quando debuttai alla ROC feci coppia con Michael e ricordo il modo in cui lo ammiravo. Oggi – afferma il pilota tedesco della Ferrari – sono qui con suo figlio Mick. Sono certo che Michael sarebbe estremamente orgoglioso di lui”.

In Messico dopo la gara a squadre divise per nazioni, nella quale Schumacher jr e Vettel sono riusciti a salire sul secondo gradino del podio, a Città del Messico andava in scena il torneo individuale. Il caso ha voluto che i due si trovassero di fronte a bordo di vetture non certo da formula uno ma di una gara esibizione e che Schumacher Junior riuscisse a superare il quattro volte campione del mondo dopo un tortuoso circuito da 55 secondi.

E chissà se il Kaiser, costretto da ormai cinque anni ad una lunga riabilitazione per riprendersi dal terribile incidente sugli sci a Meribel, si sta rendendo conto dai passi da gigante del figlio nel mondo delle corse: “Sappiamo tutti – aggiunge Vettel – che sarebbe molto più speciale avere Michael qui per assistere alla performance di Mick”.

Proprio sabato scorso la Ferrari Driver Academy ha annunciato di avere concluso un contratto con il campione di Formula 3 Europa 2018, Mick Schumacher, che nel corso di questa settimana sarà impegnato con i compagni della FDA nelle attività di preparazione pre-stagione.

Un evento che alimenta i sogni di tifosi e appassionati e dello stesso Schumi Junior come ammesso dal 19enne pilota: ”Questo è un altro passo nella giusta direzione e potrò solo beneficiare dell’immensa competenza che c’è lì – ha detto Mick Schumacher il giorno dell’annuncio della sua entrata nella Fda – Sicuramente farò di tutto per poter apprendere tutto ciò che mi può aiutare a raggiunger e il mio sogno: correre in Formula 1”. Un sogno che a questo punto non appare così lontano dalla realtà.