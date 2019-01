ROMA. – Si apre la settimana decisiva per il mercato invernale, due fra gli attaccanti più in vista della Serie A, HIGUAIN e PIATEK, vivono giorni intensi legati al proprio futuro. I dirigenti di Genoa e Milan si sono incontrati dopo la partita odierna e trovato l’intesa per chiudere la trattativa, con il polacco destinato a prendere la strada di Milanello e l’argentino quella che porta a Londra, sponda Chelsea. Domani la firma.

Nell’affare dovrebbero essere inseriti JOSE’ MAURI e BERTOLACCI, anche se Preziosi ha chiesto il portiere PLIZZARI come contropartita tecnica; quest’ultimo, però, per Leonardo resta incedibile. Dalla Juve arriverà in rossoblu STURARO, mentre ROMERO partirà in direzione Torino. La notizia del giorno, tuttavia, arriva dalla Spagna: il Barcellona, infatti, si è preso Kevin-Prince BOATENG per sostituire MUNIR, ceduto dal club blaugrana al Siviglia. Il ghanese del Sassuolo è in partenza per la Catalogna: in estate potrebbe toccare a un altro gioiellino della squadra emiliana, Stefano SENSI.

La Fiorentina vuole l’Europa e, dopo Muriel, punta dritto su GAGLIARDINI dell’Inter: in queste ore i dirigenti delle due società discutono i termini del trasferimento del centrocampista, ormai fuori dai piani di Spalletti. L’Inter in estate riscatterà POLITANO dal Sassuolo, mentre il Torino pensa a JESE’ RODRIGUEZ del Psg. In casa nerazzurra sono ore decisive per il rinnovo di Icardi, che percepirà 7 milioni a stagioni, per la gioia di Wanda Nara.

La Roma pensa a blindare Nicolò ZANIOLO, offrendogli uno stipendio che parte da un milione e lievita di anno in anno: il club giallorosso fisserà una clausola rescissoria di una quarantina di milioni. Sul giocatore c’è l’Arsenal, ma presto potrebbe scatenarsi un’asta. E dire che Zaniolo è arrivato dall’Inter per soli 4 milioni. Sul taccuino outlet di Monchi spiccano due nomi per la difesa, in emergenza dopo l’infortunio a Juan Jesus: si tratta di Bram NUYTINCK dell’Udinese e di Ragnar KLAVAN del Cagliari.

La Juve si prende DARMIAN dal Manchester United e respinge l’ultimo assalto per KEAN, l’attaccante che Allegri ha promosso a vice di Mandzukic: l’offerta per il millenial arrivava dallo Schalke 04. Su JAMES RODRIGUEZ, oltre a Juve e Napoli, adesso c’è pure l’Arsenal, almeno secondo quanto riporta l’Indipendent. Il trequartista colombiano attualmente è in prestito al Bayern Monaco dal Real Madrid, ma l’allenatore Niko Kovac non stravede per lui.

DE PAUL difficilmente resterà a Udine per lungo tempo: su di lui c’è il Tottenham, ma l’operazione dovrebbe essere chiusa solo in estate. De Laurentiis è pronto a rinnovare il contratto di HAMSIK, trattative anche per ALBIOL E CALLEJON. Diversa la situazione di MERTENS, che in estate dovrebbe partire. Per ALLAN tutto tace: resterà in azzurro a meno che da Parigi non arrivino offerte irrinunciabili (80-90 milioni). In partenza pure ROG, che dovrebbe finire al Siviglia in prestito. Le prossime mosse in casa partenopea riguardano i possibili arrivi di Augustin ALMENDRA dal Boca Juniors e LOZANO dal Psv.