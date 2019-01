ROMA. – Il Franco Cfa, a cui fa riferimento Luigi Di Maio per criticare la politica economica della Francia in Africa, è la valuta vigente nel mercato comune della Comunità Finanziaria Africana, erede di quel ‘Franco delle colonie francesi’ cui allude il vicepremier.

La moneta è in uso in 14 Paesi, per lo più ex colonie francesi, divisi a loro volta in due zone, quella dell’Africa Centrale e quella dell’Africa Occidentale: Camerun, Ciad, Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal e Togo.

Il Franco Cfa ha un cambio legato alla moneta unica europea (in passato al franco francese), pari a 0,0015 euro. E viene garantito dal Tesoro di Parigi con un deposito di circa 10 miliardi di euro, pari al 50% delle riserve dei Paesi che ne fanno parte. Grazie al suo legame con l’euro, il Franco Cfa garantisce quindi una stabilità monetaria e una conseguente credibilità internazionale. Ma i Paesi che lo adottano sono soggetti alle fluttuazioni dell’economia europea e, con un euro forte, possono incontrare più ostacoli nell’esportare in Paesi terzi.

Il dibattito in Francia è aperto. Lo stesso presidente Emmanuel Macron, in una visita in Burkina Faso nel novembre 2017, si dimostrò favorevole a cambiare “il perimetro” o il nome della moneta, fino addirittura a “cancellarla”. “Sono i leader africani a doverlo decidere”, precisò, citato da France24, pur sottolineando come la valuta comune garantisca una “stabilità regionale”.

Richieste da parte africana di eliminare il Franco Cfa o di uscirne, però, al momento non sono arrivate. Neanche la polemica di questi giorni tra Di Maio e Parigi è nuova. La fine della moneta è stata inserita tra le richieste di una delle piattaforme dei gilet gialli. Nei mesi scorsi anche Giorgia Meloni attaccò il Franco Cfa dal confine di Ventimiglia.