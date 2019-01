CARACAS. – Oggi, alle 19:00, sul diamante del Antonio Herrera Gutiérrez della città di Barquisimeto si disputerà la gara 1 della finale della Liga Venezolana de Baseball Profesional (LVBP). I Cardenales de Lara ospiteranno i Leones del Caracas.

La finale si giocherà nel seguente modo: 2 gare a Barquisimeto, 3 alle falde dell’Ávila e in caso di essere necessario ritorno all’ombra dell’Obelisco. La vincente oltre ad avere l’onore di rappresentare il Venezuela nella Serie del Caribe, che in questo 2019, avrà come splendida cornice la città di Barquisimeto.

Questa sarà l’ottava occasione che i “pajaros rojos” e i “melenudos” lotteranno per lo scudetto.

Il primo precedente risale alla stagione 1979-1980. Allora i capitolini vinsero la finale 4 a 1 e misero in bacheca il loro dodicesimo titolo della LVBP. In quella stagione il condottiero dei Leones era Felipe Rojas Alou e potava vantare di avere in rosa campioni del calibro di Baudilio Díaz e Antonio Armas.

Anche nella stagione successiva queste squadre misurarono le loro forze nella finale scudetto. Questa volta i capitolino lo storico Alfonso “Chico” Carrasquel alla guida vinsero per 4-0. Anche nel campionato 81-82 i protagonisti della finale furono gli stessi e anche questa volta ad avere la meglio furono i Leones 4-1 e con Carrasquel sulla panchina.

La quarta volta che capitolini e barquisimetani si sfidarono fu nella stagione 1989-1990, ma questa occasione i Cardenales forzarono la bella e persero per 4-3. Sulla panchina dei melenudos c’era lo statunitense Phil Regan e il Caracas festeggiò il suo 17esimo scudetto.

L’anno successivo, i Cardenales tirarono fuori la “garra guara” vinsero per 4-2 la finale contro i Leones. I barquisimetani vinsero il loro primo scudetto grazie a Domingo Carrasquel (casualmente il campionato 2018-2019 si gioca in suo onore). Nel roster del Lara spiccavano i nomi di campioni come Luis Sojo, Robert Pérez, Mark Whiten e l’italo-venezuelano Giovanni Carrara.

Il sesto capitolo di queste finali é stato nel campionato 1997-1998, i Cardenales nuovamente vinsero, questa volta dopo sette emozionanti gare. Questa finale é ricordata dai tifosi per la scazzottata tra Robert Pérez (Lara) e Ugueth Urbina (Leones).

L’ultima finale tra queste due squadre é stata 20 anni fa, nel campionato 1998-1999. La squadra della città musicale del Venezuela vinse il suo terzo scudetto battendo per 4-2 i Leones. L’MVP di questa finale fu l’italo-americano Mike Romano che vinse due incontri e dominò a piacere i “melenudos”.

Oggi, entrambe le formazioni scenderanno in campo con l’intenzione di interrompere il digiuno di campionati: il Lara non vince dalla stagione 2000-2001, allora con Nick Leyva sulla panchina superarono per 4-1 i Navegantes, mentre il Caracas non vince dalla stagione 2009-2010 quando con Dave Hudgens come manager vinsero per 4-3 contro gli acerrimi rivali del Magallanes-.

In questa finale, i Cardenales hanno alcune motivazioni in più rispetto ai Leones: il campionato si gioca in onore a Domingo Carrasquel (manager del primo scudetto), la Serie del Caribe si disputerà nel loro nido e poi va aggiunta la dedica ai compagni José “El hacha” Castillo e Luis Valbuena, scomparsi tragicamente nel mese di dicembre.

(Di Fioravante De Simone)