(ANSA) – ROMA, 22 GEN – Molti tra i migliori big europei del golf con la “intrusione” dell’americano Bryson DeChambeau (numero 5 al mondo) e del cinese Haotong Li, campione in carica, saranno all’Omega Dubai Desert Classic (24-27 gennaio), torneo dell’European Tour di golf arrivato alla 30/a edizione. Negli Emirati Arabi sarà sfida show tra Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Sergio Garcia, Ian Poulter, Henrik Stenson e Thorbjorn Olesen. Nel field pure 4 azzurri: Edoardo Molinari, Renato Paratore, Andrea Pavan e Nino Bertasio. In una rassegna che vedrà sul green del GC Emirates anche altri sicuri protagonisti come gli inglesi Matthew Fitzpatrick, Eddie Pepperell e Lee Westwood. E ancora: il sudafricano Louis Oosthuizen, l’iberico Rafa Cabrera Bello, il tedesco Martin Kaymer e l’irlandese Shane Lowry (fresco vincitore dell’Abu Dhabi Championship). Senza dimenticare la leggenda Ernie Els e il danese Thomas Bjorn (capitano del Team Europe nella Ryder Cup di Parigi). Spettacolo assicurato, dunque, a Dubai. Dove Li, dopo il successo 2018 contro Rory McIlroy (quest’anno assente), cerca il bis. In un evento che vede nell’albo d’oro 10 campioni Major. Tra questi pure Seve Ballesteros (1992) e Tiger Woods (2006 e 2008). (ANSA).