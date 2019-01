(ANSA) – ROMA, 22 GEN – A lezione da Ray Allen. Giornata speciale per Ariya Jutanugarn, regina mondiale del golf femminile, che nel corso del Diamond Resorts Tournament of Champions ha avuto la possibilità d’incontrare l’ex cestista statunitense. “Abbiamo giocato 18 buche insieme – la rivelazione della 23enne di Bangkok – ed è stata un’occasione unica per chiedergli tutti i consigli possibili. Da come gestire ansie, pressioni e appuntamenti clou. E ancora: quando accontentarsi e quando accelerare. Mi ha insegnato davvero tante cose, non potrò mai ringraziarlo abbastanza”. Grande appassionato di golf, l’ex star di Milwaukee, Seattle, Boston Celtics e Miami, è salito nuovamente in cattedra. Dal parquet al green, tra i più forti tiratori da 3 punti nella storia della pallacanestro, Allen ha messo a disposizione della Jutanugarn esperienza e classe. In un incontro tra numeri 1. (ANSA).