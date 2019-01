(ANSA) – MILANO, 22 GEN – “Oggettivamente la candidatura di Stoccolma fa paura”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di una iniziativa della Fim-Cisl, rispondendo ad una domanda sulla candidatura di Stoccolma alle Olimpiadi 2026. “É una candidatura – ha aggiunto – forte anche per il fatto che la Svezia non ha mai avuto le olimpiadi. In realtá la parte tiepida é proprio la cittá. Se Stoccolma dovesse manifestare il suo interesse la vedrei difficile a quel punto”.