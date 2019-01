(ANSA) – CAMERINO (MACERATA), 22 GEN – I sindaci della zona montana maceratese hanno deciso di non prendere parte all’incontro di oggi con il sottosegretario alla ricostruzione, Vito Crimi e con il commissario straordinario Piero Farabollini. In una breve nota la comunicazione della scelta: “Non intendiamo rispondere alla convocazione odierna a Tolentino perché lontana dalle zone che, come noto, sono state catastroficamente colpite dal sisma del 2016”. La nota è stata sottoscritta dai sindaci di sindaci di Bolognola, Caldarola, Camerino, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Esanatoglia, Fiastra, Muccia, Pievetorina, Valfornace, Serravalle di Chienti, Ussita.