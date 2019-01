(ANSA) – BERLINO, 22 GEN – La cancelliera tedesca Angela Merkel ha dato il benvenuto ad Aquisgrana agli ospiti della cerimonia della firma del Trattato che rilancia l’amicizia franco-tedesca e corrobora la collaborazione fra i due partner. Durante i saluti, sullo sfondo, si sono levati fischi e urla di protesta di una manifestazione di piazza. Merkel ed Emmanuel Macron firmeranno oggi il Trattato che rilancia quello dell’Eliseo, firmato da Charles De Gaulle e Konrad Adenauer nel 1963. Macron, arrivato in ritardo, è stato ricevuto da Angela Merkel, e dal presidente del Land Armin Laschet. Anche nei suoi confronti, come nel caso degli altri, dalla piazza sono arrivati fischi urla e cori di protesta. I due leader non hanno comunque rinunciato alla foto e hanno salutato con la mano, sorridendo, i contestatori. Il trattato sarà siglato nella sala dell’Incoronazione dello storico pazzo municipale di Aquisgrana.