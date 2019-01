(ANSA) – ROMA, 22 GEN – Arriva l’attesa richiesta di rinvio dell’Aula del Senato per l’esame del decreto semplificazioni. “I lavori – ha detto in Aula Mauro Coltorti, presidente della commissione Lavori pubblici e relatore al dl – sono proseguiti in maniera celere ma non li abbiamo completati, valutando la situazione abbiamo bisogno di un altro giorno e chiediamo un ulteriore giorno di tempo per venire in Aula”. Il presidente di turno, Ignazio La Russa, ha quindi sospeso la seduta e convocato la conferenza dei capigruppo per le 10 per fissare il nuovo calendario.