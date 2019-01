(ANSA) – ROMA, 22 GEN – La tennista ceca Petra Kvitova (n. 6 del mondo)e la statunitense Danielle Collins (35) sono le prime due semifinaliste degli Australian Open. La ceca, che con questa vittoria corre verso la posizione di numero 1 del tennis mondiale, ha oggi battuto e eliminato ai quarti l’australiana Ashleigh Barty (15) con il punteggio di 6-1 6-4. Per la Barty è il secondo ko di fila con la Kvitova, in poche settimane, dopo quello del recente torneo di Sydney. La Collins ha conquistato la semifinale battendo in rimonta la russa Anastasia Pavlyuchenkova (42) con il punteggio di 2-6 7-5 6-1. (ANSA).