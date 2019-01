(ANSA) NAPOLI, 22 GEN – Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sarà stasera alla sfilata di Armani all’Hotel d’Evreux di Place Vendome, a Parigi. De Laurentiis è stato invitato da Armani insieme a sua moglie Jacqueline, con cui sta trascorrendo alcuni giorni nella capitale francese prima di tornare in Italia domani. Alla sfilata è stato invitato tutto il jet set parigino tra cui anche il presidente del Paris Saint Germain Nasser Al-Khelaifi che in questi giorni sta tentando di imbastire una trattativa con il club azzurro per portare il centrocampista brasiliano Allan a Parigi.