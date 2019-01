(ANSA) – ANCONA, 22 GEN – Pioggia lungo la costa, neve sulle colline oltre i 350 m di quota e in montagna nelle Marche. Obbligo di pneumatici invernali o da neve oppure catene a bordo. Nevica in varie zone dell’entroterra, nel Pesarese in particolare, dove le scuole oggi sono chiuse in diverse città tra cui Urbino e Cagli.