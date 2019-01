(ANSA) – ROMA, 22 GEN – Sarà Rafa Nadal il secondo semifinalista degli Australian Open e andrà ad affrontare il 20enne greco Stefanos Tsitsipas. Nel secondo match dei quarti infatti il fuoriclasse spagnolo e numero 2 del mondo ha battuto in tre set l’americano Frances Tiafoe (39) con il punteggio di 6-3 6-4 6-2. Per Nadal ci sono volute poco meno di due ore di gioco per piegare il suo avversario, di 16 anni più giovane. Da notare che Nadal finora agli Aus Open non ha ceduto un set ai suoi avversari. Domani gli altri due semifinalisti usciranno dalle fide tra Raonic e Pouille , e tra Djokovic e Nishikori. (ANSA).