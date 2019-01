(ANSA) – BOLOGNA, 22 GEN – “Voglio scontare la mia pena in carcere, almeno mi daranno da mangiare”. È la richiesta che si sono sentiti rivolgere ieri i carabinieri di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, da una donna che per la seconda volta in due settimane si è allontanata dagli arresti domiciliari ed è stata arrestata per evasione. Si tratta di una 45enne di Bologna che dallo scorso settembre sta scontando una condanna a due anni per furto. Lo scorso 12 gennaio i militari non l’avevano trovata in casa durante un controllo e, dopo l’arresto, l’avevano ricollocata ai domiciliari. Ieri la donna si è presentata direttamente in caserma, dicendo di essere evasa e chiedendo di essere portata in carcere a scontare la pena, perché a casa non sarebbe stata in grado di procurarsi da mangiare. I carabinieri, dopo averle procurato un pasto, sono stati costretti a riportarla ai domiciliari in attesa della decisione del giudice che oggi, all’udienza in direttissima, ha stabilito che la 45enne proseguirà la misura cautelare in carcere.(ANSA).