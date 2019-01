(ANSA) – ROMA, 22 GEN – “Per la Regione sarà difficile non candidarsi. Mancherà un anno alla fine del mandato di sindaco. Votando un anno prima per le regionali si può provare a costruire un laboratorio. Le regionali potranno essere un laboratorio per una nuova alleanza politica”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris al Forum ANSA, sottolineando che “a Napoli per ora la Lega non sfonda”. Il primo cittadino si è anche rivolto al presidente della Camera, Roberto Fico: “In questo momento di scontro – ha detto – non è sufficiente limitarsi a prendere le distanze con belle parole. Stiamo rischiando una deriva sul piano dei diritti con uomini che muoiono in mare”. E per Napoli, De Magistris ha anche annunciato che “tra qualche settimana avremo l’abbattimento della prima Vela” a Scampia.