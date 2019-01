(ANSA) – VISSO (MACERATA), 22 GEN – Il sindaco di Visso e senatore della Lega Giuliano Pazzaglini è indagato per peculato dalla Procura della Repubblica di Macerata. Al centro dell’inchiesta, riferiscono i media locali, una raccolta di denaro a favore dei commercianti del Comune terremotato consegnata il 14 maggio 2017 da un gruppo di motociclisti, i New Riders: 11.800 euro, una parte dei quali (1.500 euro) usati per pagare le spese. Dopo avere ricevuto un esposto, la Procura di Macerata ha affidato le indagini alla Guardia di finanza e, successivamente, ha chiesto e ottenuto dal gip il sequestro di 10.300 euro dal conto corrente del sindaco-senatore, l’equivalente della somma rimasta che era stata consegnata direttamente allo stesso Pazzaglini. “Secondo il pm di Macerata – spiega lo stesso senatore del Carroccio in un post su Facebook -, avendo ricevuto una donazione come sindaco avrei dovuto versarla nelle casse del Comune e rendicontarla secondo le modalità pubbliche. Per questo si è considerata irrilevante la contabilità che ho redatto, e che avrei depositato se avessi ricevuto un avviso di garanzia per le indagini in corso anziché averne notizia da Facebook. Secondo i miei legali, avendo comunque io ho speso la donazione a favore dei destinatari, secondo le indicazioni avute dai donanti, il reato è escluso e confido di dimostrarlo nelle sedi opportune”. “Visto che non ho mai nascosto nulla della mia attività di sindaco – conclude – ho scelto di essere trasparente anche in questa vicenda per cui non interverrò ulteriormente se non dopo il giudizio di merito”. Uno dei suoi legali, l’avv. Giancarlo Giulianelli, parla di “una errata rappresentazione dei fatti, ci sono inesattezze, chiariremo tutto in maniera pacata”. (ANSA).