(ANSA) – BOLZANO, 22 GEN – La giunta nazionale del Coni, presieduta da Giovanni Malagò, riunita oggi per la prima volta a Bolzano, ha rivolto al governo un appello per una “rapida soluzione dell’attuazione delle disposizioni operative” per la riforma messa in campo dall’esecutivo. “Preso atto della volontà espressa dal Governo agli Stati Generali per un’armoniosa collaborazione con il Coni, considerati gli indirizzi previsti dalla Legge 145/2018 che indicano quali compiti del Coni l’autofinanziamento, l’esercizio dell’attività istituzionale, la Preparazione Olimpica e il sostegno delle delegazioni italiane all’estero, la Giunta Nazionale all’unanimità chiede al Sottosegretario Giancarlo Giorgetti, una rapida soluzione dell’attuazione concreta delle disposizioni operative, affinché, in modo particolare, il Coni sia al più presto posto nelle condizioni di funzionare al meglio con la relativa idonea copertura economica e la garanzia dell’autonomia decisionale in materia di politica sportiva nell’ambito delle proprie competenze”.